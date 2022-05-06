СБУ опублікували запис однієї з розмов. Там мешканка Краснодарського краю говорить своєму чоловікові, який вбиває українців, що жінка з Донецька не задоволена умовами, які їй надали в Росії.
До теми Українців змушують приймати громадянство псевдореспублік, а в разі відмови погрожують репресіями
Зокрема, за словами росіянки, донеччанці обіцяли зовсім інше житло та харчування.
Людей залишили напризволяще
Окупанти різко висловлюються про ситуації: "Не нравится, п*зд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!". Тобто люди з тимчасово окупованих територій потрапили геть в іншу реальність ніж в ту, про яку говорять пропагандисти.
Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають,
– зазначили в СБУ.
Розмова окупанта з жінкою: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)
Перехоплені розмови російських вбивць: останні новини
- Російські окупанти шоковані, що їхні розмови прослуховують. Вони бояться, що у Росії матимуть проблеми. Зокрема, за свою долю переймається Іван Клименко, який заявив, що українців треба стерти з лиця землі.
- Клименко сказав, що потрібно вбивати всіх українців – навіть жінок та дітей. Мати рашиста підтримала його намір вирізати на тілах людей свастику. Також він розповів про хімічні війська, які почнуть атаку.
- Рідні рашистів розповідають, що з Маріуполя везуть вантажівки переповнені трупами, а техніка, яка повертається, розбита вщент.
- Також у СБУ оприлюднили діалог, де мовиться, що вище керівництво російської армії вигадало, як применшити свої втрати в очах росіян. Через це мертвих окупантів так довго везуть на батьківщину. Вони вирішили привозити "двохсотих" невеликими партіями.
- Росіяни бояться прямих зіткнень зі Збройними Силами України. Вони навіть знищують свої танки. У розмові зі своїм родичем окупант зазначив, що у його полку не залишилось жодного боєздатного танка.