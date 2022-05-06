СБУ опублікували запис однієї з розмов. Там мешканка Краснодарського краю говорить своєму чоловікові, який вбиває українців, що жінка з Донецька не задоволена умовами, які їй надали в Росії.

До теми Українців змушують приймати громадянство псевдореспублік, а в разі відмови погрожують репресіями

Зокрема, за словами росіянки, донеччанці обіцяли зовсім інше житло та харчування.

Людей залишили напризволяще

Окупанти різко висловлюються про ситуації: "Не нравится, п*зд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!". Тобто люди з тимчасово окупованих територій потрапили геть в іншу реальність ніж в ту, про яку говорять пропагандисти.

Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають,

– зазначили в СБУ.

Розмова окупанта з жінкою: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

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