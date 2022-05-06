СБУ опубликовали запись одного из разговоров. Там жительница Краснодарского края говорит своему мужу, который убивает украинцев, что женщина из Донецка недовольна условиями, которые ей предоставили в России.
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В частности, по словам россиянки, дончане обещали совсем другое жилье и питание.
Людей оставили на произвол судьбы
Оккупанты резко высказываются о ситуации: "Не нравится, пойди обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!". То есть люди из временно оккупированных территорий попали в иную реальность, нежели в ту, о которой говорят пропагандисты.
Сыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают.
– отметили в СБУ.
Разговор оккупанта с женщиной: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)
Перехваченные разговоры российских убийц: последние новости
- Российские оккупанты шокированы, что их разговоры прослушивают. Они боятся, что у России будут проблемы. В частности, своей судьбой занимается Иван Клименко, который заявил, что украинцев надо стереть с лица земли.
- Клименко сказал, что нужно убивать всех украинцев – даже женщин и детей. Мать рашиста поддержала его намерение вырезать на телах людей свастику. Также он рассказал о химических войсках, которые начнут атаку.
- Родные рашистов рассказывают, что из Мариуполя везут грузовики переполненные трупами, а возвращаемая техника разбита вдребезги.
- Также в СБУ обнародовали диалог, где говорится, что высшее руководство российской армии придумало, как умалять свои потери в глазах россиян. Поэтому мертвых оккупантов так долго везут на родину. Они решили привозить "двухсотых" небольшими партиями.
- Россияне боятся прямых столкновений с вооруженными силами Украины. Они даже уничтожают свои танки. В разговоре со своим родственником оккупант отметил, что в его полку не осталось ни одного боеспособного танка.