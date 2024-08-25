"По сути, задержали начальника связи ВС России": оккупанты паникуют из-за ареста Дурова

24 августа вечером во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Это изрядно напугало Z-военкоров. Они боятся, что теперь секретная информация окажется в руках "недругов".

Многие "военкоры" забили тревогу, поскольку Telegram – основной мессенджер, которым пользуются в российской армии, на нем "держится половина связи на так называемой сво". Оккупанты боятся, что после задержания Дурова в приложение "проникнут враги".

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Оккупантов напугало задержание Дурова

Российские пропагандисты сами же признают, что Telegram – их основной ресурс. Поэтому под вопросом остается, действительно ли этот мессенджер не подчиняется Кремлю, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Z-паблики тем временем жалуются, что "весь наш фронт держится на Телеграм", поэтому "по сути, задержали начальника связи ВС России".

Россияне распереживались за судьбу Telegram / Скриншоты

Возмущение задержание Дурова вызвало и у так называемой омбудсмена России Татьяны Москальковой. Она назвала его "очередным грубым нарушением свободы слова". Чиновница заявила, что настоящей причиной ареста Дурова является попытка закрыть "Телеграмм", "интернет площадку, где можно узнать правду о событиях, происходящих в мире".

В России арест Дурова во Франции применяют, чтобы вернуть россиян, уехавших из страны после начала полномасштабного вторжения, прежде всего айтишников. Призывы к возвращению во избежание ареста за рубежом уже распространяются российскими телеграмм-каналами. Подключились к кампании также известные лица.

Так, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что Дуров просчитался, когда покинул страну-агрессора. Он, мол, хотел быть "гениальным человеком мира", который прекрасно живет без Родины", но ошибся.

Для всех наших общих теперь врагов он российский – и поэтому непредсказуем и опасен. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо наконец понять, что Родину, как и времена, не выбирают,

– заявил одиозный Медведев.

Путинист и певец Шаман записал видео с призывом к Дурову "возвращаться домой". Артист утверждает, что, мол, "свободно и легко дышится только в России", "здесь Дурова любят и всегда ждут".

Прокремлевский блогер Сергей Колясников заявил, что арест Дурова показал, что "Россия сегодня самое безопасное государство, которое при этом соблюдает законы". Он тоже указал на ошибку миллиардера, который променял страну-агрессора на Францию. Мол, в России ему предлагали только сотрудничество в рамках тяжких преступлений, и только. За рубежом такого не предложат. "Им надо все", – запугивает пропагандист и отмечает, что единственная надежда для основателя Telegram – это паспорт России и обмен.

Напомним, что Дурова обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в мессенджере. Сейчас он находится под стражей.