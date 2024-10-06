Зеленский назвал достижение Курской операции и анонсировал важный визит в Вашингтон

Владимир Зеленский в вечернем обращении подвел итоги двух месяцев операции ВСУ в Курской области. Также президент заслушал доклад Главкома о ситуации на других участках фронта.

Глава государства сообщил, что беседовал с премьером Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами. Кроме того, Зеленский говорил с Главкомом Сырским по поводу текущей ситуации на фронте, в частности Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

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Представители Киева в Вашингтоне

Президент отметил, что Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами относительно деталей Плана победы – военных пунктов Плана и стратегических безопасностей. Также Зеленский сообщил, что отправил в Вашингтон начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину.

Два месяца Курской операции

Зеленский заметил, что Курская операция стала важным этапом войны. Она показала миру, что Украина может выжимать войну в Россию.

И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст,

– подчеркнул политик.

Отдельно президент поблагодарил украинских защитников, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Он уточнил, что Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена.

Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир,

– заверил Зеленский.