Вывезти наших земляков удалось благодаря харьковскому спецподразделению "Азову". Об этом рассказал лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Читайте также Обстрел эвакуационных автобусов и возможные провокации на Луганщине: основное за 66 день войны

Спасти наших – одна из самых главных задач

Андрей Билецкий отметил, что спасение украинцев – одна из важнейших задач на войне против России. Он отметил, что около 600 человек находились в осаде в селах Русская Лозовая и Лесное.

Два месяца эти люди жили в оккупации. Выехать им разрешали только в Россию. Сегодня они – на родной земле,

– подчеркнул он.

Бойцы "Азова" вывезли находившихся в оккупации людей: смотрите видео

Об освобождении села Русская Лозовая от российских захватчиков стало известно накануне, 29 апреля. Именно из этого населенного пункта оккупанты обстреливали Харьков.

Как отметил журналист Денис Казанский, выбить российских военных удалось совместными усилиями штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерала-полковника Александра Сырского. Русская Лозовая – чрезвычайно важный для оккупантов объект. По селу пролегает автомобильная трасса, которая соединяет украинский Харьков и российский Белгород.

Жители Русской Лозовой находились два месяца в оккупации:

Атаки по Харьковской области не прекращаются

Только за последние несколько дней российские войска ежедневно обстреливали Харьковскую область. 27 апреля под удар попал Чугуев. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Неспокойным был и следующий день. Утром, около 10:00, стало известно об ударе по поселку Покотиловка. В результате атаки оккупантов есть не только пострадавшие, но и жертвы. Кроме того, враги уничтожили десятки жилых домов горожан и школу.

Вечером стало известно о том, что Харьковскую область российские захватчики обстреливали в течение целого дня. Били по области вражеские военные, используя артиллерию.

Позже сообщили, что за сутки 28 апреля, оккупанты 16 раз атаковали Харьков. По городу нанесли два удара с помощью РСЗО "Град" и "Смерч".

В ночь на 30 апреля в Харькове тоже не было спокойно. Около 2:00 раздавались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли жилые дома, а также школу.

Стоит внимания – ВСУ мощно "покрошили" врага в Запорожской области: смотрите видео