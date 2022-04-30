Вивезти наших земляків вдалося завдяки харківському спецпідрозділу "Азову". Про це розповів лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

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Врятувати наших – одна з найголовніших завдань

Андрій Білецький наголосив на тому, що порятунок українців – одне з найважливіших завдань на війні проти Росії. Він зазначив, що близько 600 людей перебували в облозі в селах Руська Лозова та Лісне.

Два місяці ці люди жили в окупації. Виїхати їм дозволяли лише в Росію. Сьогодні вони – на рідній землі,

– підкреслив він.

Бійці "Азову" вивезли людей, які перебували в окупації: дивіться відео

Про звільнення села Руська Лозова від російських загарбників стало відомо напередодні, 29 квітня. Саме з цього населеного пункту окупанти обстрілювали Харків.

Як зазначив журналіст Денис Казанський, вибити російських військових вдалося спільними зусиллями штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського. Руська Лозова – надзвичайно важливий для окупантів об'єкт. По селу пролягає автомобільна траса, яка сполучає український Харків і російський Бєлгород.

Мешканці Руської Лозової перебували два місяці в окупації:

Атаки по Харківській області не припиняються

Лише за останні кілька днів російські загарбники щоденно обстрілювали Харківську область. 27 квітня під удар потрапив Чугуїв. Внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Неспокійним був і наступний день. Зранку, біля 10:00, стало відомо про удар по селищу Покотилівка. Внаслідок атаки окупантів є не лише постраждалі, а й жертви. Крім того, вороги знищили десятки житлових будинків містян і школу.

Ввечері стало відомо про те, що Харківщину російські загарбники обстрілювали протягом цілого дня. Вдаряли по області ворожі військові, використовуючи артилерію.

Пізніше повідомили, що за добу 28 квітня, окупанти 16 разів атакували Харків. По місту завдали два удари за допомогою РСЗВ "Град" і "Смерч".

У ніч проти 30 квітня у Харкові теж не було спокійно. Близько 2:00 лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли житлові будинки, а також школу.

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