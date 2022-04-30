Вивезти наших земляків вдалося завдяки харківському спецпідрозділу "Азову". Про це розповів лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.
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Врятувати наших – одна з найголовніших завдань
Андрій Білецький наголосив на тому, що порятунок українців – одне з найважливіших завдань на війні проти Росії. Він зазначив, що близько 600 людей перебували в облозі в селах Руська Лозова та Лісне.
Два місяці ці люди жили в окупації. Виїхати їм дозволяли лише в Росію. Сьогодні вони – на рідній землі,
– підкреслив він.
Бійці "Азову" вивезли людей, які перебували в окупації: дивіться відео
Про звільнення села Руська Лозова від російських загарбників стало відомо напередодні, 29 квітня. Саме з цього населеного пункту окупанти обстрілювали Харків.
Як зазначив журналіст Денис Казанський, вибити російських військових вдалося спільними зусиллями штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського. Руська Лозова – надзвичайно важливий для окупантів об'єкт. По селу пролягає автомобільна траса, яка сполучає український Харків і російський Бєлгород.
Мешканці Руської Лозової перебували два місяці в окупації:
Атаки по Харківській області не припиняються
- Лише за останні кілька днів російські загарбники щоденно обстрілювали Харківську область. 27 квітня під удар потрапив Чугуїв. Внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
- Неспокійним був і наступний день. Зранку, біля 10:00, стало відомо про удар по селищу Покотилівка. Внаслідок атаки окупантів є не лише постраждалі, а й жертви. Крім того, вороги знищили десятки житлових будинків містян і школу.
- Ввечері стало відомо про те, що Харківщину російські загарбники обстрілювали протягом цілого дня. Вдаряли по області ворожі військові, використовуючи артилерію.
- Пізніше повідомили, що за добу 28 квітня, окупанти 16 разів атакували Харків. По місту завдали два удари за допомогою РСЗВ "Град" і "Смерч".
- У ніч проти 30 квітня у Харкові теж не було спокійно. Близько 2:00 лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли житлові будинки, а також школу.
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