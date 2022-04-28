На жаль, є загиблі та поранені. Загалом агресор пошкодив кілька десятків житлових будинків та школу.

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Моторошні наслідки обстрілу окупантами

Внаслідок обстрілу російських окупантів загинуло 2 чоловіків. Ще 7 мирних мешканців отримали поранення.

Усього пошкоджено приблизно 30 житлових будинків та одну школу.

Харківська обласна прокуратура уже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ворог продовжує бомбардувати Харківщину: що відомо про ситуацію у регіоні

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що російські окупанти бомбардують Харків вже 63 день підряд і буквально чинять геноцид української нації.

Лише за останню добу у Харкові та області виникло 18 пожеж внаслідок російських обстрілів.

Також відомо, що до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Це робиться з метою посилення угруповання, що наступає.



Росіяни обстріляли Харківщину



Постраждали десятки будинків



Є загиблі та поранені



Відкрили досудове слідство

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