Два московских аэропорта приостанавливали работу: вводили план "Ковёр", задерживали рейсы

В Москве ночью 28 августа прекращали работу аэропорты "Внуково" и "Домодедово". Там задерживали более 15 рейсов на вылет и прилет, вводили план "Ковёр".

О том, что аэропорты в столице России не работают, примерно в 2:30 начали сообщать пропагандистские СМИ, сообщает 24 Канал. Причины остановки работы аэропортов не называли.

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В Москве снова закрывали аэропорты



В ночь на 28 августа в Москве временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково" и "Домодедово". Там был введен план "Ковёр". Оккупанты заявляли, что задерживают более 15 рейсов.

Сообщений о дронах или взрывах не было.

Впоследствии, примерно в 3:20, телеграм-каналы государства-агрессора сообщили, что аэродромы возобновили свою работу.

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План "Ковер" вводится, когда в небе обнаружили неизвестные или опасные объекты.

В последнее время в Москве часто фиксируют "хлопки". Например, в ночь на 26 августа российские пропагандисты снова жаловались, что Московскую область вроде бы "атаковал дрон". Также заявляли о якобы "успешной" работе ПВО. Любопытно, что местные жители жаловались на мощный столб огня.

Предыдущая ночь – на 25 августа – тоже не была спокойной для москвичей. Тогда прекращали работу аэропорты "Внуково" и "Домодедово". Кроме того, взрывы слышны в Калужской и Тульской областях.