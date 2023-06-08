Два прилета в Уманском районе: враг ударил по промышленному объекту и автомойке

Вечером 8 июня во время воздушной тревоги в Умани раздались взрывы. К сожалению, россияне попали по промышленному объекту, а также в автомойку.

Во время воздушной тревоги СМИ сообщали, что в Умани слышны звуки взрывов. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил попадание в Уманском районе.

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Глава ОВА сообщил, что враг попал в промышленный объект и в автомойку. В результате попадания автомойка вспыхнула, к сожалению, есть пострадавшие.

Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар,

– написал Табурец.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожары, возникшие на местах обстрелов, ликвидированы. От службы было привлечено 6 единиц техники и 26 спасателей.

Также спасатели опубликовали видео, на котором видны последствия вражеской атаки по автомойке. Российская пропаганда традиционно заявляет о попадании в важные стратегические объекты. Да, автомойка – очень важный объект.

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Что известно о пострадавших

Игорь Табурец рассказал, что в результате атаки пострадали 8 человек. 2 раненых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают все службы.

Это уже не первая циничная атака россиян на Умань. Напомним, в конце апреля 2023 года российская ракета попала в многоэтажное здание в городе.

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