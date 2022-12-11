Какие украинские дроны получили разрешение на эксплуатацию в ВСУ
Источник:Дмитрий Шимкив
Украинская компания получила разрешение на эксплуатацию двух типов дронов. После этого их могут использовать в своих целях Вооруженные Силы Украины.
Соответствующую информацию сообщил соучредитель компании AeroDrone Дмитрий Шимкив. Именно компания разрабатывала дроны, прошла сертификацию и получила разрешение на эксплуатацию в ВСУ.
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Какие дроны смогут использовать наши военные
Команда AeroDrone прошла сертификацию и получила разрешение на эксплуатацию в ВСУ двух типов беспилотных авиационных комплексов: E-300 Enterprise (полезная нагрузка до 300 килограммов) и D-80 Discovery (полезная нагрузка до 80 килограммов),
– сообщил Шимкив.
Он также поблагодарил Минобороны, Генштаб ВСУ и всех, кто помогал. По словам соучредителя компании, дальше дроны пойдут на:
- подконтрольную эксплуатацию;
- и серийное производство
Что известно об этих дронах
Предварительно известно, что Discovery DR-60 является мультифункциональным беспилотным самолетом, разработанным для аграрной промышленности. Вероятно, по данным издания Милитарный ":
- беспилотник D-80 Discovery модифицировали для проведения разведывательных миссий;
- вместо этого E-300 Enterprise, вероятно, будет использоваться, чтобы доставлять грузы на позиции военных.
Более того, известно, что Discovery DR-60 имеет крейсерскую скорость – 100 километров в час, взлетный вес – 170 килограммов, топливный бак на 30 литров, его поле зрения – до 3 километров, находится вне зоны видимости более 30 километров, имеет габаритные размеры 6,3 метра на 3,6.
Кроме того, полезная погрузка E-300 Enterprise – до 300 килограммов, а доставлять груз может со скоростью 150 километров в час.
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Что известно об украинских дронах
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что за 30 дней Вооруженные Силы Украины приняли 7 образцов беспилотников украинского производства.
- По данным министра, это стало возможным благодаря сотрудничеству Минобороны с Министерством цифровой трансформации. В частности, создан сайт, где каждый разработчик с готовым продуктом может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия.
- Кроме того, 10 декабря представитель Укроборонпрома Олег Болдырев заявил, что в скором времени ВСУ смогут использовать новые роботизированные беспилотные летательные аппараты.
- По данным Болдырева, говорится о подобном иранскому дрону-камикадзе изделию, имеющему определенные особенности. Именно они делают беспилотник уникальным.