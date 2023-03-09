Есть 2 "трека" мирного урегулирования в Украине, один из которых ведет Шольц, – Давидюк
Канцлер Германии Олаф Шольц снова заговорил о мирных переговорах Украины и России. Впрочем, он отметил, что для их проведения Кремль должен вывести свои войска из Украины.
Политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 Каналу отметил, что есть 2 очень видимых "трека" относительно мирного урегулирования войны. Один из них ведет именно канцлер Олаф Шольц.
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Два "трека" мирного урегулирования
Другой "трек" ведет Китай через Саудовскую Аравию с очень пристальным вниманием россиян. Туда входит Роман Абрамович и приезды дипломатов из Эр-Рияда.
Разумеется, там очень много Москвы. Их публичная часть айсберга – это 12 пунктов Пекина. Но есть еще непубличная, как считает Пекин, "более справедливая", а Москву это тоже устраивает. Эту часть писали на китайском языке, но в Москве,
– заявляет Николай Давидюк.
По его словам, есть и вторая часть, более европейская. В противоположность первой, которая не устраивает Украину вообще, эта часть устраивает нас не до конца.
"Во второй есть часть встреч с Байденом. Там тоже есть встречи с Си Цзиньпином, там тоже есть встречи с Путиным. Ее ведет Шольц – он встречался с Зеленским, потом летал к Байдену, потом как настоящий немецкий политик приехал еще и посоветоваться со своим населением ", – рассказывает политолог.
Он отмечает, что немецкое общество ощутимо поддерживает Украину. Впрочем, ехать и советоваться стоило с украинцами, ведь именно о мире в нашей стране говорится.
Сейчас эти два трека конкурируют. Понятно, что ни один не дает на 100% сатисфакции украинских ожиданий. Ведь Шольц не говорит о вступлении в НАТО, не до конца говорит о выводе войск России из всех территорий Украины,
– заявил специалист.
Собеседник также акцентирует внимание на том, что позиция Германии и канцлера Шольца за год сильно изменилась. Впрочем, страна, в свое время уступившая россиянам Кенигсберг, не считает, что нельзя покидать территорию.
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Значение позиции Шольца
Специалист признает, что у канцлера Германии Олафа Шольца есть "определенные зачатки правильных идей". А учитывая его смену за год войны, уже к лету эти изменения могут быть еще более категоричны.
Его можно будет изменить и подстроить, что будет так, как говорил Буданов, что в Крым будем ехать уже к лету. То есть если он сейчас соглашается на вступление Украины в ЕС и вывод всех войск России, то вопрос деоккупации будет вопросом 2 – 3 месяцев,
– заявил Николай Давидюк.
Он подчеркивает, что Олаф Шольц – единственный человек, который в последнее время встречался с Си Цзиньпином, Путиным, Зеленским и Байденом. Поэтому он пытается найти между ними "ниточки".
"Нужно больше приглашать его в Украину, Киев и другие украинские города. Надо показывать, чтобы это не была дипломатия о теории – чтобы это была дипломатия о реальной жизни", – резюмировал политолог.
Смена позиции Олафа Шольца
- С начала полномасштабного вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выступал за мирные переговоры с Россией. Он даже настаивал, что Украина должна принять некоторые позиции России.
- Многие политики и эксперты даже убеждены, что во время визита в Киев 16 июня 2022 канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги убеждали Владимира Зеленского принять российские условия и фактически капитулировать.
- Вскоре после этого российское наступление захлебнулось, а через 2 месяца ВСУ пошли в контрнаступление и начали освобождать украинские территории. Это изменило риторику многих западных политиков, которые теперь говорят, что Украина сама должна определить условия мира.