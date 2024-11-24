Асимметричная акция: 2 причины, почему польские фермеры снова заблокировали границу с Украиной

В очередной раз польские фермеры вышли на протесты и заблокировали границу с Украиной на пункте пропуска "Медика – Шегини". Протестующие митингуют из-за условий, которые ухудшают их положение. Однако вместо здания своего правительства поляки почему-то выбрали местом протеста польско-украинскую границу.

Политолог Андрей Вигиринский в эфире 24 Канала объяснил, что фермеры протестуют против того, что налоговая нагрузка в текущем году осталась неизменной по сравнению с предыдущим, хотя должна была уменьшиться. Вторая причина в том, что ЕС планирует подписать договор о зоне свободной торговли со странами Северной и Южной Америки.

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Польские фермеры боятся потерять рынки сбыта

Эти страны, по словам политолога, являются сельскохозяйственными производителями. Протестующие занимаются защитой своих интересов из-за того, что в Польшу будет доставляться продукция, которая выращивается на удобрениях в том числе из России; которая имеет более низкую себестоимость с точки зрения производства. Польские фермеры, на чем акцентировал внимание Вигиринский, в результате этого потеряют рынки сбыта.

"При чем здесь Украина непонятно, почему с таким митингом не идти под здание правительства, если причины его касаются политики правительства Польши, при чем здесь Украина и ее грузы? Получается асимметричная акция протеста. Это вопросы внутренней политики Польши, в выходные дни процесс их решения замедляется", – отметил Вигиринский.

Последствия для Украины

Для Украины последствия от таких митингов будут очевидны. Как пояснил политолог, если они будут продолжаться бессрочно или до завершения 2024 года, то будут определенные потери, которые будут касаться не только вопросов бюджета, ведь там на границе стоят и не могут вывезти свою продукцию не бюджетные предприятия.

Это вопрос занятости, рабочих мест частного сектора Украины, логистики, все это влечет за собой несвоевременно выполненные контракты, связанные с доставкой грузов на суда, которые затем могут грузиться и переправляться из портов Польши в другие страны.

Это будет наносить прямые убытки украинским агропроизводителям, им никто их не компенсирует. Как следствие, от похожих экономических потерь недополучит экспортную валютную выручку украинская платежная система, а также государственный бюджет,

– отметил Вигиринский.

Напомним, 23 ноября польские фермеры организовали митинг на пункте пропуска "Медика – Шегини", препятствуя движению грузовиков. Претензий к украинской продукции они не выдвигают. Поляки используют границу с Украиной, как инструмент влияния на власть Польши.

В ГПСУ сообщили, что на въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн. На выезд из Польши будут пропускать по одному грузовику в час. Ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов.