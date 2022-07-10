Двигаются ночью, – журналист предположил, что оккупанты получили приказ идти в наступление на Запорожье

оккупанты не оставляют надежд, чтобы оккупировать еще больше украинских территорий. Только за последние сутки российские захватчики нанесли 43 удара по Запорожской области.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что из Мариуполя в сторону Бердянска прошла колонна с техникой и личным составом оккупантов, пойдет ли она в сторону Херсона или Запорожья, пока неизвестно.

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Местным немного страшно, ведь оккупанты двигаются ночью. Хорошо слышно и работу наших ребят, активно работает как старая советская техника, так и западное вооружение,

– отметил журналист.

Также, по словам корреспондента из Запорожья, российские захватчики своими действиями повлекли за собой очередную гуманитарную катастрофу в Запорожской области.

В конце июня они перебили магистральный газопровод в районе села Мирное в Пологовском районе. оккупанты не дали отремонтировать этот газопровод и сегодня, без газа остались Мелитополь, Энергодар, Токмак, говорит корреспондент.

Война России против Украины – последнее

россияне продолжают попытки уничтожения доказательств своих преступлений в разрушенном Мариуполе. Они проводят эксгумацию тел во дворах многоэтажек, а также заставляют людей давать показания о том, что их "убила украинская армия", хотя весь мир видел, что это дело рук оккупантов.

Президент США Джо Байден планирует посещение Ближнего Востока. Он хочет убедить некоторые страны предоставить ВСУ советское оружие, чтобы оккупанты забыли о своем огневом превосходстве.

Детальнее о том, как живет оккупированная Запорожская область: смотрите видео