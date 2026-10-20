В Киеве возобновили движение метро на "красной" линии: какая станция до сих пор закрыта

В Киеве утром 20 октября возобновилось движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" и "Лесная". В то же время одна из станций, которая была повреждена во время российской атаки в ночь на 19 октября, пока не работает для пассажиров.

Об этом сообщает КГГА.

Как сейчас работает метро в Киеве?

Поезда снова курсируют по всей "красной" линии между станциями "Академгородок" и "Лесная". Станция "Лесная" также возобновила работу в обычном режиме.

Однако на станции "Черниговская" поезда пока не останавливаются, а проезжают мимо нее без посадки и высадки пассажиров. В КГГА отметили, что о возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

Напомним, в ночь на 19 октября российские войска массированно атаковали Киев, в частности применив баллистические ракеты. В результате обстрела получила повреждения станция метро "Черниговская".

В частности, были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции. Также пострадали пути, контактный рельс, система электроснабжения и оборудование для управления движением поездов.

Для ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов различных профильных служб Киевского метрополитена. Они работали над восстановлением инфраструктуры, чтобы как можно быстрее вернуть привычное движение поездов.

При этом во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать работу и уходить в укрытие. Это сказывается на темпах восстановления. Но специалисты работают, чтобы как можно быстрее возобновить движение на этом участке метро.

Из-за повреждений инфраструктуры метро, чтобы улучшить сообщение между районами города, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М, 118. Это позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги, и в то же время избежать чрезмерной нагрузки на станцию "Дарница".