Про це повідомляє КМДА.

Як зараз курсує метро в Києві?

Поїзди знову курсують усією "червоною" лінією між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Станція "Лісова" також відновила роботу у звичайному режимі.

Однак на "Чернігівській" потяги поки що не зупиняються, а проїжджають повз неї без посадки та висадки пасажирів. У КМДА зазначили, що про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська масовано атакували Київ, зокрема застосувавши балістичні ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнала станція метро "Чернігівська".

Зокрема, пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції. Також постраждали колії, контактна рейка, система електропостачання й обладнання для управління рухом поїздів.

Для ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців різних профільних служб Київського метрополітену. Вони працювали над відновленням інфраструктури, щоб якомога швидше повернути звичний рух поїздів.

Водночас під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття. Це впливає на темпи відновлення. Але фахівці працюють, аби якнайшвидше відновити рух на цій ділянці метро.

Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118. Це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на станцію "Дарниця".