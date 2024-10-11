Движение очень затруднено: на объездной Львова произошло массовое ДТП

На объездной Львова произошло массовое ДТП с участием автобуса международных перевозок "Варшава – Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Авария произошла вблизи села Чишки, на автодороге М-06 Киев – Чоп сегодня утром, 11 октября.

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По состоянию на 07:00 известно об одном погибшем человеке и 27 травмированных, которые имеют травмы различной степени тяжести.