Полиция сообщила об изменениях в движении по Северному мосту
На Северном мосту изменили правила дорожного движения. С левого на правый берег пропускают только общественный транспорт
О последних новостях, касающихся движения по Северному мосту, сообщили в патрульной полиции.
Как разрешено передвигаться по Северному мосту?
Легковые автомобили, движущиеся по проспекту Романа Шухевича в направлении моста, должны развернуться у перекрестка с улицей Оноре де Бальзака.
Грузовики, в свою очередь, должны разворачиваться вблизи моста через реку Десенку. После этого водители могут повернуть направо на Подольский мостовой переход.
Движение по Северному мосту с левого берега на правый разрешено только общественному транспорту. В обратном направлении могут ехать также легковые автомобили.
В полиции также уточнили, что заехать в парк "Муромец" и торговые центры можно исключительно с правого берега.
Схема движения по Северному мосту / Фото полиции
Отметим, что Северный мост неоднократно закрывали из-за российских атак.
Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве планируют построить водные переправы через Днепр и подъездные дороги к ним. На проект выделено 1 миллиард гривен.
По словам мэра, места для строительства переправ будет определять военное командование.