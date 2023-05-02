Движение "Атеш" следит за оккупационными администрациями в Крыму: обещают расплату коллаборантам
Источник:"Атеш"
Украинские партизаны на временно оккупированных территориях делают свою работу. Пока российские пропагандисты заявляют, что никакого движения сопротивления нет, активисты показывают обратное.
Так партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, опубликовало интересное видео. На нем участники движения "передают привет" оккупантам в Симферопольской администрации.
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Партизаны обещают расплату
Пропагандисты утверждают, что ни одного подпольного движения в Крыму нет. Но на то они и пропагандисты, отрабатывающие свои грязные деньги. Но будут говорить совершенно противоположное, когда за ними придут!
– говорится в сообщении.
Партизаны отмечают, что они будут продолжать разведку на оккупированных территориях и следить за коллаборантами.
Движение "Атеш" следит за оккупационными администрациями: смотрите видео
"Расплата придет!", – добавили в посте.
Заметьте! "Атеш" – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения.
11 ноября партизаны движения ликвидировали в больницах Симферополя 30 российских военнослужащих. Впоследствии 11 декабря движение взяло ответственность за поджог казарм с российскими военными в поселке Советское.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
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- Интересно, что после этого российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск – вдруг они хотят съездить к себе домой отдохнуть.
- Кроме того, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что теперь россияне не заходят в Севастопольскую бухту, где они заправляли свои суда. Они боятся, что там их корабли могут поразить украинское оружие.
- В Генштабе ВСУ заявили, что после инцидента начали распространяться разговоры, что на самом деле российская ПВО не способна обеспечить оборону стратегических объектов.