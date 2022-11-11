"Движение сопротивления передает привет": в центре Херсона появился украинский флаг

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Юге. Жители Херсонской области ждут деоккупацию.

Об этом 11 ноября написал херсонский журналист Константин Рыженко. Он опубликовал фото, где виден сине-желтый флаг в центре Херсона.

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"Движение сопротивления передает приветствие. Слава Украине. Фото сейчас", – сказал Рыженко.

Центр Херсона 11 ноября / Фото с телеграмм-канала Константина Рыженко

Ситуация в Херсоне

По информации Рыженко, в Херсоне пока нет связи, света и воды. Однако есть газ. Местные ищут мобильную связь и интернет на улицах. На некоторых участках города есть российские и украинские мобильные операторы.

Очевидцы сообщили, что в 4:00 раздался мощный взрыв на ТЭЦ. Как отметил журналист, неизвестно, это был обстрел или заминирование.

Люди ходят за водой на реку. Хлеба почти нет. Его уже серьезно не хватает, – рассказал Рыженко.



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Деоккупация Херсонской области: последние новости

В Генштабе рассказали, что 9 ноября защитники освободили 12 населенных пунктов.

В ОК "Юг" объяснили, что ВСУ в Херсонской области продвигаются медленно из-за плотного заминирования территорий. Однако военные делают это уверенно и закрепляются на позициях. Они просят соблюдать режим информационной тишины.

Россияне заявили, что Антоновский мост непригоден для передвижения. В ВСУ не комментируют это.

В Институте изучения войны считают, что Украина получила преимущество в войне и близится к деоккупации Херсона. Это не будет последней победой ВСУ.

Оккупанты усиленно бегут из Херсонской области – армия экстренно упаковывается в плавсредства.

Аналитик Андрей Харук считает, что оккупанты могут оставить часть техники на правобережье. Кроме того, живая сила врага все еще есть в Херсоне.