"Движение сопротивления передает привет": в центре Херсона появился украинский флаг
Источник:Константин Рыженко
Украинские защитники продолжают контрнаступление на Юге. Жители Херсонской области ждут деоккупацию.
Об этом 11 ноября написал херсонский журналист Константин Рыженко. Он опубликовал фото, где виден сине-желтый флаг в центре Херсона.
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"Движение сопротивления передает приветствие. Слава Украине. Фото сейчас", – сказал Рыженко.
Центр Херсона 11 ноября / Фото с телеграмм-канала Константина Рыженко
Ситуация в Херсоне
По информации Рыженко, в Херсоне пока нет связи, света и воды. Однако есть газ. Местные ищут мобильную связь и интернет на улицах. На некоторых участках города есть российские и украинские мобильные операторы.
Очевидцы сообщили, что в 4:00 раздался мощный взрыв на ТЭЦ. Как отметил журналист, неизвестно, это был обстрел или заминирование.
Люди ходят за водой на реку. Хлеба почти нет. Его уже серьезно не хватает, – рассказал Рыженко.
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