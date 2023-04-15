В Мелитополе кадыровцы выезжали из здания из-за желтой ленты и буквы "Ї"

Движение сопротивления "Желтая лента" активно борется с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях. Сейчас в его рядах – более 10 тысяч партизан.

Для "Желтой ленты" буква "Ї" стала ответом на Z, которую активно используют российскими террористами. Об этом активист движения рассказал в интервью 24 Каналу.

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Активист отметил, что идея буквы "Ї" возникла тогда, когда появилось много новостей о псевдореферендуме – в конце июля – начале августа.

Тогда активисты поняли, что желтая лента начала надоедать людям. Нужно было придумать что-нибудь новое. Тогда один из активистов предложил нарисовать букву "Р" на постройках, где проводили так называемый "референдум". Тогда начали выбирать уникальные буквы, чтобы бросались в глаза. Речь идет о "Г", "Є", "Ї".

Впоследствии дошло до буквы "Ї". Ибо она – уникальна и со старославянской означает единство. Сначала ее нарисовали на здании школы в Херсоне, где жили оккупанты. Впоследствии она стала символом сопротивления.

Чаще ее изображали на зданиях, где жили оккупанты.

В Мелитополе у нас был случай, когда кадыровцы выезжали из здания, потому что там была нарисована и желтая лента, и буква "Ї",

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты должны понимать: у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях. Украинские защитники и защитники освободят каждый населенный пункт и вернут безопасность для всех жителей.