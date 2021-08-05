Движение в сторону Северной Кореи продолжается, – Фейгин о блокировании СМИ в России
Источник:24 канал
В России заблокировали сайты нескольких оппозиционных СМИ. В то же время Москва изменила свою тактику о репрессиях против независимой журналистики.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Процесс расправ над оппозиционными интернет-СМИ не останавливался, но сейчас ситуация изменилась даже несмотря на выборы в Госдуму, которые должны состояться уже в сентябре.
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Правозащитник пояснил, что ранее в Кремле была так называемая рефлекторная реакция – на период политических событий не форсировать ситуацию. Однако пока новым является то, что период, когда российская власть осторожна, просто исчез.
Это свидетельствует о и без того известном решении о преобразовании России, условно, в Северную Корею – не важно, какая она будет – движение в эту сторону продолжается очень последовательно,
– сказал Марк Фейгин.
Внесение работников СМИ в списки "иностранных агентов"
Такие СМИ как "Открытые медиа" и "МБХ медиа" в частности, теперь не функционируют в России. По словам правозащитника, в новой стратегии Кремля есть еще одна очень важная вещь – не просто блокируют сайты, а Роскомнадзор вносит в реестры "иностранных агентов" и собственно работников соответствующих СМИ.
То есть давят не только на издание, но и на редакторов и журналистов в частности. После внесения в такие списки людей уже будут преследовать в индивидуальном порядке, отметил Фейгин.
"Это уже бинарный удар по независимой прессе и независимым структурам обмена информацией. Это является новым в тактике власти по преследованиям и репрессиям", – добавил российский правозащитник.
Марк Фейгин о блокировании оппозиционных СМИ России: смотрите видео
Блокировка изданий в России: коротко
- По состоянию на 5 августа 2021 года в России заблокировали сайты нескольких СМИ: "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки".
- Редакции изданий объявили, что вынуждены прекратить работу. Такое решение приняли из-за слишком больших рисков для сотрудников в частности.