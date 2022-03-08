Движение Укрзализныци на 9 марта
Источник:телеграм-канал Укрзализныци
В телеграм-канале Укрзализныци обнародовано расписание движения поездов на 9 марта.
Поезда будут отправляться из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и Винницы.
К теме: Укрзализныця уволила проводников, требовавших деньги за места на эвакуационных поездах
Также с возможными изменениями будут проходить эвакуационные рейсы Харькова, Днепра, Запорожья и Кривого Рога. В частности, обнародован график международных эвакуационных рейсов.
Из Киева:
01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков
06:23 – №142 Львов – Лиман
06:23 – №114 Львов – Лиман
07:00 – №722 Дарница – Харьков
07:00 – №732 Дарница – Днепр
08:00 – №705 Дарница – Львов
12:06 – №45 Ужгород – Лиман
13:34 – №114/142 Лиман – Львов
14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
15:02 – №55 Киев – Рахов
17:00 – №743 Киев – Львов
17:12 – №13 Киев – Солотвино
17:42 – №792 Киев – Кременчуг
17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
18:30 – №81 Киев – Ужгород
19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
19:48 – №95 Киев – Рахов
20:05 – №29 Киев – Ужгород
20:12 – №49 Киев – Трускавец
20:21 – №59 Киев – Чоп
20:21 – №57 Киев – Ворохта
21:07 – №38 Киев – Запорожье
21:15 – №105 Киев – Одесса
21:22 – №97 Киев – Ковель
22:03 – №149 Полтава – Черновцы
22:10 – №17 Харьков – Ужгород
22:22 – №7 Киев – Черновцы
22:37 – №91 Киев – Львов
22:47 – №46 Лиман – Ужгород
23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
04:11 – №114, 142 Лиман – Львов
07:15 – ИС+ Харьков – Львов
08:00 – ИС+ Харьков – Львов
12:36 – №46 Лиман – Ужгород
14:00 – ИС+ Харьков – Львов
14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
15:09 – №15 Харьков – Рахов
17:00 – №723 Харьков – Львов
19:27 – №795 Харьков – Днепр
21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
21:43 – №7 Харьков – Одесса
22:40 – №45 Ужгород – Лиман
15.02 – Харьков – Ужгород
Рейсы по ст. Днепр:
06:23 – №796 Днепр – Харьков
14:00 – №732 Днепр – Львов
14:26 – №41 Днепр – Трускавец
16:39 – №6 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
11:07 – №006 Рахов – Запорожье
12:20 – №120 Запорожье – Львов
14:45 – №005 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Винница:
00:28 – №105 Киев – Одесса
00:58 – №078 Одесса – Ковель
01:05 – №041 Днепр – Трускавец
02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
03:42 – №060 Чоп – Киев
03:42 – №058 Ворохта – Киев
03:54 – №106 Одесса – Киев
04:31 – №081 Ужгород – Киев
04:42 – №050 Трускавец – Киев
06:03 – №056 Рахов – Киев
06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
18:07 – №055 Киев – Рахов
20:50 – №716 Львов – Киев
21:45 – №081 Киев – Ужгород
22:32 – №042 Трускавец – Днепр
23:17 – №049 Киев – Трускавец
23:26 – №057 Киев – Ворохта
23:26 – №059 Киев – Чоп
Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:
9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
10:40 – №239/240 Харьков – Львов;
Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:
8:00 – №907/908 Днепр – Хелм;
10:30 – №911/912 Днепр – Хелм;
11:00 – №203/204 Днепр – Чоп;
15:00 – №213/212 Днепр – Трускавец
Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:
11:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
12:20 – №223/224 Запорожье – Львов;
16:05 – №227/228 Запорожье – Ковель
Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:
10:30 – №916/915 Кривой Рог – Хелм.
Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана – в 13:00 во Львов, и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.
А целостный список международных эвакуационных рейсов на 9 марта будет выглядеть так:
№954 Львов – Хрубешув в 00:01;
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№956 Львов – Хрубешув в 07:10;
№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!