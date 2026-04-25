Расследование было проведено журналистами The Kyiv Independent. Известно, что речь идет о движении "Желтая лента" и "Злая мавка".

Что смогли обнаружить расследователи?

Западные правительства, по данным The Kyiv Independent, могли финансировать многолетнюю программу поддержки "ненасильственного сопротивления" на временно оккупированных Россией территориях Украины. Инициатива, которая действовала более трех лет, была направлена на развитие сетей гражданского сопротивления, однако одновременно вызвала дискуссии относительно уровня безопасности участников и рисков их деятельности.

Обратите внимание! Речь идет о движениях, связанных с инициативами "Желтая лента" и "Злая Мавка", которые, по информации из расследования, поощряли различные формы ненасильственных действий – от использования украинской символики в публичных местах до более рискованных активностей, в частности фотофиксации и передачи информации о ситуации в оккупации.

Отдельные задачи, по данным журналистов, могли не сопровождаться достаточными предупреждениями о возможных последствиях.

Согласно материалам, вербовка активистов часто происходила через простые инструменты коммуникации, в частности телеграмм-боты, а большинство участников не имели специальной подготовки. Это, как отмечается, могло создавать дополнительные риски в условиях усиленного контроля на оккупированных территориях.

Расследование также утверждает, что через посредническую компанию IN2, которая базируется в Дубае, программы получали финансирование от правительств Великобритании и Канады. В материале говорится о миллионных суммах расходов и ограниченной прозрачности распределения средств, а также о внутренних спорах относительно эффективности и операционной безопасности.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности активистов. По данным журналистов, во внутренних обсуждениях неоднократно фиксировались предупреждения о возможности идентификации участников российскими спецслужбами через цифровые следы и открытые источники.

Как отреагировали на расследование?

Консультанты проектов, отвергают претензии и заявляют о манипулятивном характере представленных выводов. В частности, соответствующее сообщение на своей странице в фейсбук опубликовала украинская аналитическая исследовательница Анна Шелест, которая является одной из консультантов компании IN2.

Шелест отметила, что с 2022 года приобщалась к поддержке ненасильственного движения сопротивления и способствовала привлечению финансирования и экспертной помощи через международные контакты. По ее словам, проект получал поддержку в виде аналитики, обучения, экспертизы и частичного финансирования операционной деятельности.

Она резко раскритиковала обнародованные материалы, заявив, что в них содержатся "манипуляции и фактологические ошибки", а также что основой расследования стал документ, который, по ее мнению, содержит недостоверную информацию. Шелест также утверждает, что источники, на которые ссылаются журналисты, являются предвзятыми или ложными.

Эта статья не играет на руку Украине или людям на ВОТ. Она точно заинтересует наших врагов и будет с радостью использована в их пропаганде,

– пишет Шелест.

Комментируя вопрос участия гражданских в движениях сопротивления на оккупированных территориях, она отметила, что такие люди самостоятельно принимают решение о своем участии и осознают риски, связанные с деятельностью в условиях оккупации.

Отдельно Шелест опровергла приведенные в расследовании финансовые оценки стоимости деятельности инициативы, назвав их некорректными и такими, не имеющими подтвержденного источника.

Также она отреагировала на сообщения о якобы внутренних проверках, заявив, что Силы специальных операций Украины не проводили в отношении нее никаких расследований, и отметила отсутствие соответствующих полномочий у этого органа в отношении гражданских лиц.

Что нужно знать о движении "Желтая лента"?

"Желтая лента" – украинское общественное движение ненасильственного сопротивления, которое сформировалось в апреле 2022 года на временно оккупированных Россией территориях Украины. Его участники используют желтые ленты и граффити как символы украинского присутствия и формы мирного сопротивления оккупационной власти. Движение действует на территориях Крыма, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Важно, что каждая ячейка имеет свою автономность. "Желтая лента" не имеет фиксированного членства, однако более трех тысяч активистов участвуют в различных мероприятиях. Люди получают задания, а затем присылают фотоотчеты о выполнении.