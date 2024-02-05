Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал 24 Каналу новую тактику Кремля в обращении с протестующими. По его словам, путинский режим боится не самих женщин, а их мужей, которые с оружием в руках находятся в окопах на линии фронта.

К теме Может перерасти во что-то масштабное, – российский правозащитник об акциях жен мобилизованных

"Устраивать картинку, как разъевшийся в тылу росгвардеец бьет жену мобилизованного, когда муж находится на фронте, вряд ли может поспособствовать каким-то положительным процессам. Поэтому стараются с этими женами вести себя не то чтобы вежливее, но во всяком случае не так, как обычно с любыми другими гражданами", – объяснил Яковенко.

Так, жены мобилизованных пока избежали "классической формы общения": никто не бил дубинками, не ломал руки, не тянул в автозак. А то, что силовики задержали журналистов, не должно удивлять, потому что это для них "законная цель".

Жены мобилизованных еще не представляют угрозы

Несмотря на определенную активизацию жен мобилизованных, которые уже не ограничиваются требованиями "верните наших мужей", а призывают завершить войну и иногда говорят что-то против Владимира Путина, их движение довольно скромное.

Их очень немного относительно того, что могло быть. Как минимум полмиллиона находится в составе оккупационной армии, то жен мобилизованных должно быть примерно несколько сотен тысяч. А их на несколько нулей меньше,

– констатировал Яковенко.

Именно поэтому российские власти не слишком озабочены этим движением. Что будет дальше – покажет время.

Протесты жен мобилизованных в России: основное