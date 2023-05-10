Загадочная смерть: в Тернопольской области в частном пруду погибли люди

В Тернопольской области 9 мая в пруду обнаружили тела двух мужчин. Правоохранители начали расследование.

Трагический инцидент произошел в Кременецком районе. Тела обнаружили местные жители примерно в 12:25.

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В пруду утонули двое мужчин

Жители Кременецкого района, обнаружив два тела в пруду, сразу вызвали скорую и полицию. Мужчин извлекли из воды, но медики лишь констатировали их смерть.

Судебно-медицинский эксперт, осматривавший тела погибших, не обнаружил следы насильственной смерти. В ходе проверки следователи установили, что погибшие – арендатор пруда и его помощник.

Правоохранители предполагают, что мужчины могли утонуть, спасая друг друга или погибли в результате поражения током. Детали станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "несчастный случай". В настоящее время идет расследование.



В частном пруду утонули двое мужчин / Фото полиции Тернопольской области

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На Пасху в озере утонули двое парней вместе с авто

На Пасху, 16 апреля, в 19:40 в полицию позвонил 48-летний житель села Белое Ровенской области. Он рассказал, что видел, как автомобиль съехал в водоем.

Правоохранители на месте происшествия выяснили, что четверо молодых людей отдыхали у озера и употребляли алкоголь в автомобиле. Около 19:00 22-летний житель села Млынок, водитель внедорожника BMW X5, почему-то начал ехать, в результате чего авто утонуло.

Двум пассажирам, находившимся на заднем сиденье, удалось выбраться. Однако водитель и его 21-летний односельчанин, к сожалению, погибли.

Водолазы 17 апреля достали затонувший автомобиль и тела погибших из водоема. Глубина озера в этом месте составляет ориентировочно 10 метров. Следователи начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.