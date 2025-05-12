Двух подростков ударило током на железной дороге в Хмельницком: один из них в крайне тяжелом состоянии

Двое подростков 2010 и 2011 годов рождения получили поражение током на железной дороге в Хмельницком. Один из ребят получил тяжелые травмы.

Инцидент произошел вечером 11 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Хмельницкой области.

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15-летнему парню сделали операцию

Ребята вылезли на крышу грузового вагона, а оттуда их уже доставали спасатели с помощью выдвижной лестницы.

Как рассказали в полиции Хмельницкой области, оба пострадавших получили ожоги различной степени тяжести. Их передали медикам и госпитализировали в ожоговое отделение.

Общественное узнало, что 15-летнего подростка прооперировали. Он находится в блоке интенсивной терапии.