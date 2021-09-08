Двое военных получили ранения в результате обстрела на Донбассе
Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из-за этого двое украинских военных 8 сентября получили ранения.
Боевики обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщили в ООС.
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Вследствие обстрелов оккупантов украинские бойцы получили ранения
На Донбассе режим прекращения огня нарушили вооруженные формирования России.
В результате вражеского огня 2 военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения,
– говорится в сообщении.
В ООС рассказали, что после оказания первой медицинской помощи раненых доставили в больницу. Предварительно известно, что состояние здоровья защитников – средней тяжести.
Также добавили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Коротко о ситуации на Донбассе
- 8 сентября Россия в очередной раз нарушила режим прекращения огня на Востоке Украины. Оккупанты использовали вооружение, которое запрещено минскими соглашениями. Во время обстрелов российской стороны в направлении населенного пункта Крымское, оккупанты провели дистанционное минирование. Они сделали это с помощью ручного противотанкового гранатомета, применяя ПОМ-2 (10 мин).
- 7 сентября украинский военный получил ранения. Это случилось в результате вражеской атаки боевиков. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
- За прошедшие сутки, 7 сентября, оккупанты 7 раз нарушили тишину. Возле Железного боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Зайцево и Новомихайловки применили стрелковое оружие. Возле Водяного враг брался за гранатометы различных систем.