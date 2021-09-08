Двое военных получили ранения в результате обстрела на Донбассе

Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из-за этого двое украинских военных 8 сентября получили ранения.

Боевики обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщили в ООС.

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Вследствие обстрелов оккупантов украинские бойцы получили ранения

На Донбассе режим прекращения огня нарушили вооруженные формирования России.

В результате вражеского огня 2 военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения,

– говорится в сообщении.

В ООС рассказали, что после оказания первой медицинской помощи раненых доставили в больницу. Предварительно известно, что состояние здоровья защитников – средней тяжести.

Также добавили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

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