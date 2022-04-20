Двое заключенных сбежали от оккупантов из колонии в Запорожье: один из них хочет в ТРО

На Харьковской трассе произошел курьезный инцидент. Украинские полицейские увидели двух подозрительных мужчин, которые пешком убегали из Запорожья. Они обнаружили, что это бывшие узники Веселевской колонии.

Им удалось скрыться из оккупированной тюрьмы. Об этом в эфире 24 канала рассказал наш корреспондент из Запорожья.

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Один из мужчин заявил, что шел записываться в Территориальную оборону, чтобы воевать и защищать свою землю.

Когда на Запорожье пришли россияне, захватили колонию, заключенные поняли, что захватчики – это хуже, чем тюрьма,

– подчеркнул журналист 24 канала.

Он добавил, что даже заключенные хорошо понимают, что российская оккупация – это хуже любой тюрьмы.

Какая ситуация в Запорожской области по состоянию на 20 апреля: смотрите видео