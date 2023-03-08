Двойник Путина может отречься от власти: какие планы российских элит относительно диктатора

Российская элита уже год находится под санкциями, но так и не одержала победу в войне, к которой так сильно стремилась. Вместо нее имеет псевдоисторические речи от Владимира Путина, которые уже ей надоели.

Представители российской элиты – это люди, у которых нет мыслей, переживаний. Единственные их мотиваторы – деньги, которые они потеряли из-за санкций, и их дети, которые учились и жили за границей, а сейчас вынуждены вернуться в Россию. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Дочь Лаврова "страдает" в России

Он напомнил, что дочь главы МИД Сергея Лаврова всю жизнь прожила в США, не знает русского языка, а сейчас ее депортировали в Россию. И теперь она вынуждена "страдать", потому что ее отец оказался одним из лидеров фашистского режима.

Политтехнолог отметил, что не стоит верхушку российских властей называть "элитой", потому что элита означает – лучшие. Но в этом случае представители российской элиты – самые плохие из самых плохих.

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Абсурдный сценарий, который может стать реалистичным

"Хочет ли российская элита изменить Путина? Наверняка многие из ее представителей, если бы была такая возможность, свергли бы его. Но если бы для этого им не нужно было рисковать жизнью. Однако, если кто-то из них на это решится, остальные не будут защищать Путина", – подчеркнул Шейтельман.

Он напомнил о версии "отречения" российского диктатора, которую предложил политолог Валерий Соловей. По его словам, у ФСБ есть план свергнуть Путина с помощью двойника.

Заставить двойника публично подписать документ о том, что Путин уходит с должности, показать это по телевидению. И потом невозможно будет доказать, что это был не Путин. Но важно, чтобы вся российская элита поддержала это. Тогда настоящий Путин будет долго доказывать, что это не он подписал свое отречение,

– подчеркнул политтехнолог.

По мнению Михаила Шейтельмана этот сценарий выглядит абсурдным, но в ситуации, когда вся элита выступит против кремлевского диктатора, он может стать реалистичным.

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