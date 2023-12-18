Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, приведя несколько фактов в подтверждение.

Кстати Сравнил с колбасой: Путин назвал два условия, при которых России не будет

Что не свойственно Путину

Курносова отметила, что недостоверным является то, что возраст Путина, который нам предъявляют, настоящий. Поскольку российский диктатор боится разных потусторонних, магических вещей – его возраст скрывают.

Разные ходят слухи, что он по крайней мере лет на 2 старше того возраста, который указывают,

– сказала российская оппозиционерка.

А человек, проводивший эту "прямую линию", отметила она, был довольно бодрым. Есть некоторые предположения, что это мог быть не Путин.

По ее словам, было немало мелких деталей, не свойственных Путину. В частности, он считал по пальцам не так, как раньше. По крайней мере, в начале своего президентства он делал это так, как немцы. И это все хорошо замечали.

Также, заметила Курносова, он часто делал жест "в кавычках", чего раньше за Путиным не замечалось. А еще у этого человека срывался голос и становился другим, после чего он кашлял – и голос снова возвращался.

Кроме того, она добавила, что ее друзья-художники уверяют, что у человека, участвовавшего в "прямой линии", череп не такой, как у Путина. А эту часть тела подделать невозможно.

Удивили ли ответы Путина

Российская оппозиционерка заявила, что ее не удивили ответы Путина. Ведь было ожидаемо, что не будет никаких открытых микрофонов и никто вживую не сможет задать вопрос. Так что все вполне прогнозируемо и подготовлено.

По ее словам, единственной темой, которую не поднимали на данном мероприятии, были события в Израиле.

По ее мнению, часть пресс-конференции, очевидно, была урезана. Дмитрий Песков только со второго часа смог наконец вклиниваться в монологи журналистов, сидевших за одним столом с Путиным. К тому же и стол был меньше, чем раньше.

Пресс-конференция Путина: что известно