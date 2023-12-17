Он 17 декабря выступал во время съезда партии "Единая Россия". Президент страны-агрессора решил заговорить о суверенности и самодостаточности страны-агрессора.

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Заговорил о колбасе

Россия не может как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет. Мы должны помнить и никогда не забывать, и нашим детям наказать: Россия либо будет суверенным самодостаточным государством, либо вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и сердце,

– заявил Путин.

Подозреваем, что он в своей речи имел в виду ту самую Беларусь, которая за российские дотации практически лишилась суверенности. Да, ею до сих пор руководит самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Но как только он отойдет от дел, Россия может целиком и полностью захватить себе территорию страны, сделав ее очередной республикой.

В то же время следует понимать, что Владимир Путин изрядно паникует. Полномасштабное вторжение России на территорию Украины оказывает влияние на общество страны-агрессора. В регионах, откуда наиболее активно сгоняют мужчин на фронт, все больше тех, кто недоволен действиями нынешней власти. Еще в прошлом году активно обсуждалось отделение ряда регионов, чтобы стать независимыми и избавиться от негативного влияния Кремля.

На съезде поддержали самовыдвижение Путина

Также во время съезда партии "Единая Россия" выдвижение Владимира Путина на "выборах" президента в 2024 году поддержали. Как пишут пропагандистские СМИ, решение было единогласным. Сам президент страны-агрессора выразил благодарность за "последовательную поддержку" и заверил, что она важна.

Обратим внимание также на другую часть его речи. В ней он заверил, что "масштаб исторических задач, стоящих перед Россией, требуют сплочения усилий всех патриотических сил".

Владимир Путин поставил любимую пластинку о том, что Россия "должна быть сильной". Мол, страна будет принимать все решения самостоятельно, "без чужих подсказок из-за границы". Конечно, не обошлось без обвинений в сторону Запада.