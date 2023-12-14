Во время "прямой линии" Владимир Путин был удивительно радостный и пытался всячески шутить. Попытки российского диктатора корчить из себя сильного лидера у народа – передает 24 Канал.

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Опрос Путина

Во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 14 ноября Владимир Путин ответил на несколько комплиментарных блицвопросов. Первое касалось того, кем президент России хотел быть в детстве. Здесь Путин начал вспоминать, что хотел стать лётчиком, но впоследствии мечтал работать в разведке. А на следующий вопрос он ответил довольно кратко, но не менее удивительно.

Тогда ведущие спросили у Путина "новогодний вопрос". Их интересовало, что тот любит есть больше – оливье или селедка под шубой. На что президент России почему-то сразу упомянул выпивку.

Смотря, что закусывать,

– лаконично ответил Путин.

Кроме этого, были и вопросы о лучшем подарке от Деда Мороза и советы для молодежи. Интересно, что они были тематически связаны, ведь Путин ответил на первый вопрос, что лучший подарок – это дети.

Также у Путина спросили, что читает. Он ответил, что Уголовный кодекс. Российский президент, похоже, решил наконец ознакомиться, сколько ему грозит по его же законам. Однако тогда меланхолично отметил, что любит Лермонтова.

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