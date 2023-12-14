Під час "прямої лінії" Владімір Путін був на диво радісний та намагався всіляко жартувати. Спроби російського диктатора корчити з себе сильного лідера "біля народу" – передає 24 Канал.

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Опитування Путіна

Під час щорічної пресконференції "Пряма лінія" 14 листопада Владімір Путін відповів на декілька компліментарних бліцпитань. Перше стосувалося того, ким президент Росії хотів бути у дитинстві. Тут Путін почав пригадувати, що хотів стати льотчиком, але згодом мріяв працювати у розвідці. А на наступне питання він відповів досить коротко, але не менш дивно.

Тоді ведучі спитали у Путіна "новорічне питання". Їх цікавило, що ж той любить їсти більше – олів'є чи оселедець під шубою. На що президент Росії чомусь одразу згадав випивку.

Дивлячись, що закусувати,

– лаконічно відповів Путін.

Окрім цього були й питання про найкращий подарунок від Діда Мороза та поради для молоді. Цікаво, що вони були тематично пов'язані, адже Путін на перше питання відповів, що найкращий подарунок – це діти.

Також у Путіна спитали, що той читає. Він відповів, що Кримінальний кодекс. Російський президент схоже вирішив нарешті ознайомитися, скільки йому загрожує за його ж законами. Однак тоді меланхолійно зазначив, що полюбляє Лєрмонтова.

Що ще говорив Путін