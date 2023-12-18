Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, навівши декілька фактів на підтвердження.

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Що не властиво Путіну

Курносова зазначила, що недостовірно те, що вік Путіна, який нам пред'являють, є справжнім. Оскільки російський диктатор боїться різних потойбічних, магічних речей – його вік приховують.

Різні ходять чутки, що він принаймні років на 2 старший за той вік, який вказують,

– сказала російська опозиціонерка.

А людина, яка проводила цю "пряму лінію", зауважила політична аналітикиня, була доволі бадьорою. Тож є деякі припущення, що це міг бути не Путін.

За її словами, було чимало дрібних деталей, не властивих Путіну. Зокрема, він рахував на пальцях не так, як раніше. Адже принаймні на початку свого президенства він робив це так, як німці. І це всі чудово помічали.

Також, зауважила Курносова, він часто робив жест "у лапках", чого раніше за Путіним не помічалося. А ще у цієї людини зривався голос та ставав іншим, після чого він кашляв – і голос знову повертався.

Крім того, вона додала, що її друзі-художники запевняють, що у людини, яка брала участь у "прямій лінії", череп не такий, як у Путіна. А цю частину тіла підробити неможливо.

Чи здивували відповіді Путіна

Російська опозиціонерка заявила, що її не здивували відповіді Путіна. Адже було очікувано, що не буде жодних відкритих мікрофонів і ніхто наживо не зможе поставити запитання. Тож усе цілком прогнозоване та підготовлене.

За її словами, єдиною темою, яку не порушували на цьому заході, були події в Ізраїлі.

На її думку, частина пресконференції, вочевидь, була урізана. Дмітрій Пєсков лише з другою години зміг нарешті вклинюватися у монологи журналістів, які сиділи за одним столом із Путіним. До того ж і стіл був меншим, ніж раніше.

Пресконференція Путіна: що відомо