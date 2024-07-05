"Технические" двойники: экс-разведчик России рассказал, для каких задач их использует Путин

Журналисты и эксперты не перестают обращать внимание на изменения во внешности Владимира Путина, его поведение и жестикуляцию. Однако вряд ли он посылает на международные события своих двойников, потому что разведслужбы других стран смогут заметить различия.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что президент России – это в основном функция, а не человек. Сейчас мировое сообщество признает, что ее выполняет Путин.

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Как используют двойников Путина

По словам Жирнова, первая страна, которая заинтересована объявить о том, что никакого Путина нет, а на его месте стоит нелегитимный двойник – это Украина. Последние два месяца Путин говорит только о том, что Президент Владимир Зеленский якобы нелегитимный. Поэтому ожидаемо, что в ответ следовало бы сказать, что нет никакого Путина.

Украина об этом не говорит, хотя имеет хорошую и профессиональную разведку. Никто из официальных представителей ГУР, СБУ, СНБО не заявлял, что сейчас у власти в России двойник. Поэтому войну надо останавливать, потому что ее просто не с кем вести.

Нет сомнений, что у Путина есть двойники. Но все они "технические": их посылают в Мариуполь, сажают за руль машины, мимо которой проезжают 40-тонные фуры. Но, чтобы собралось 16 руководителей стран и все они говорили с двойником – в это никто не поверит, а прежде всего Украина,

– подчеркнул бывший сотрудник КГБ.

Он добавил, что двойниками руководит Федеральная служба охраны и Служба безопасности президента. Это люди в генеральских мундирах. К тому же двойники также являются офицерами этих служб. Их охраняют почти так же, как и Путина, беспокоятся об их безопасности и делают все, чтобы их существование максимально оставалось в тайне.