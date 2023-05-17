"У них разные уши": Буданов рассказал, сколько у Путина двойников и как их различать
Источник:ISLND TV
В Мариуполь приезжал двойник Путина, также настоящий диктатор не был и на параде в Москве. Российский президент панически боится появляться на публике, и вместо него в телевизоре показывают трех его "дублеров".
Двойников Путина достаточно легко отличить. На кадрах крупного плана различия в их облике заметны невооруженным глазом.
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Что известно о двойниках Путина
Буданов рассказал, что есть некоторые особенности, по которым можно отличить даже очень похожих людей.
Есть следующие физиогномические особенности. У каждого человека они уникальны; большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальца уникален – да не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами – они уникальны,
– объяснил он.
И если ушную раковину можно еще несколько изменить с помощью пластической хирургии, то промежуток между глазами всегда будет выдавать двойников диктатора. Но узнать поддельных Путинов можно и за ушами – Буданов утверждает, что и в Мариуполе, и на параде в Москве уши Путина удивительным образом отличались.
Глава ГУР убежден, что двойников у Путина по меньшей мере три, и все они периодически появляются в медиапространстве. Кроме особенностей строения лица "дублеры" российского президента отличаются также ростом и повадками.
Также Кирилл Буданов упомянул и о продолжающейся еще с 2021 года давней болезни Путина. Пока никаких обновлений относительно его состояния нет.
"На вопрос: "Умрет ли он завтра?" – нет, не умрет. Самые высококачественные материалы применяются для его лечения, лучшие специалисты со всего мира. Это не только российская медицина", – сообщил Буданов.
Что думают о двойниках Путина другие эксперты
- После парада в Москве писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов заявил, что иметь двойников для российских диктаторов – это уже своеобразная традиция. Он вспомнил о двойниках Сталина, которых называли "садовниками", и заметил, что Россия – страна с наибольшим количеством "лжеправителей".
- Оппозиционный российский журналист Яковенко также убежден, что на оккупированные территории Украины приезжал не сам Путин, а его двойники. Впрочем, Яковенко также добавил, что двойники есть не только у Путина, но и у многих важных политиков России.
- Олег Жданов также считает, что в Луганскую и Херсонскую области приезжал двойник диктатора, однако есть ряд факторов, указывающих на то, что с мировыми лидерами Путин все еще говорит лично.