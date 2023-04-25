Двойники Путина выполняют важную функцию, но на Донбассе его не было, – Яковенко
Долгое время идут споры о том, есть ли Владимир Путин двойников и сколько. Так, например, он не был на временно оккупированных территориях Украины, эти поездки за него совершал двойник.
Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что общение с простыми людьми на временно оккупированных территориях было снято с реальным Путиным, но на съемочной площадке в России.
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Яковенко заметил, что двойники у Путина были, есть и будут. Они были не только у него, но и у ряда руководителей других стран.
Власть вряд ли может перебрать двойник
Поговаривают, что Путин даже опасается своих двойников. Яковенко относится к этому скептически, ведь это только люди, похожие на него.
Путин – это не технический человек, на него возложены функции своеобразного надзирателя, "решали", это очень важные функции,
– добавил говорящий.
Он убежден, что какой-то технический человек не может заменить кремлевского диктатора и на это никто не пойдет. Это даже трудно представить, что вместо Путина могут поставить человека похожего на него.
Яковенко рассказал о двойниках Путина: смотреть видео
Двойники на оккупированных территориях
Сейчас появляется все больше аналитики и расследований, которые обнаруживают, что в некоторых местах был не Путин, а его двойник. На это оппозиционер считает, что на переговорах с государственными деятелями сложно представить путинского двойника, а вот на оккупированных территориях Украины сложно представить настоящего Путина.
Так, на видео беседы с местными рабочими в Мариуполе точно был Путин, однако это видео было снято не в самом городе.
Потому что показать близко лицо говорящего человека и выдать его за двойника – это невозможно. Это было сделано по-другому. Конечно, ни в каком Мариуполе Путин не был, это просто монтаж,
– убежден журналист.
По его словам, один человек в съемочной студии говорит с людьми, одетыми в рабочую одежду, а другой – ездит по Мариуполю. Второго показывают издалека, потому что это двойник.
"Мосфильм" – это не Голливуд, но там вполне могут сделать такой монтаж", – добавил спикер.
Что известно о двойниках Путина
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что во время недавней поездки на захваченные оккупантами части Луганской и Херсонской областей приезжал не Путин, а его двойник. Ведь настоящий Путин слишком береет свое здоровье, и даже с мировыми политическими лидерами проводит встречи на расстоянии 18 метров.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что Путин не посещал временно оккупированные территории Украины. Так его не сопровождал президентский борт, традиционный по протоколу.
- Сергей Жирнов считает, что настоящий Путин встречается с влиятельными европейскими лидерами, однако есть несколько факторов, что указывают на поездки именно двойников на временно оккупированные украинские территории.