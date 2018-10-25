Двойное ДТП 2 Киеве: пьяный гонщик влетел в четыре автомобиля – фото

Автомобильная авария на столичной Соломенке произошла вечером 24 октября. За несколько часов произошло сразу два ДТП: пострадали 4 автомобиля и эвакуатор.

Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в "Мерседес".

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Столкнулись 4 автомобиля и эвакуатор

И пока водители ждали полицию, а одну из машин забирал эвакуатор, водитель еще одной машины пытался объехать место ДТП, как в то же мгновение в него влетел внедорожник с пьяным водителем за рулем и пассажиром в салоне.



ДТП на Соломенке в Киеве

Водителем навеселе оказался раллийный гонщик Ярослав Поляченко. Тест на алкоголь он проходить отказался да еще и начал ссору с полицейскими. Никто из водителей не пострадал, а виновник ДТП признал свою вину.



Виновником ДТП стал раллийный гонщик Поляченко

К слову, утром 23 октября в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло масштабное ДТП. Автомобильный кран протаранил несколько автомобилей, к счастью, обошлось без человеческих жертв. В результате аварии пострадали три человека, одного госпитализировали.