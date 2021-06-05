Владимир Путин привел примеры, которые, по его мнению, оправдывают поступки белорусского диктатора.
Заметьте Знать его не хочу, пусть себе борется с режимом Лукашенко – Путин о задержании Протасевича
Путин защищает действия Лукашенко
Владимир Путин ответил на вопрос о свободе передвижения в связи с инцидентом с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.
Он вспомнил посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году.
"Если вам в Вене можно посадить самолет президента независимой страны, то почему в Минске нельзя посадить самолет по которому поступил сигнал о заминировании", – заявил Путин.
Он цинично заявил, что стоит "подходить с одинаковыми мерками к ситуациям аналогичного характера". Путин убежден, что это стоит сделать не только в этом случае, а в других.
Нужно избавиться от двойных стандартов,
– заявил Путин.
Здесь же он сравнил демонстрации в Европе с задержанием протестующих в Беларуси. Якобы, в демократической Европе можно совершать такие действия.
Краткая предыстория событий в Беларуси
- В августе 2020 года в Беларуси состоялись выборы. Именно в тот период вспыхнули протесты. Их причина – фальсификация результатов выборов президента.
- Именно после этих выборов Александр Лукашенко провозгласил себя президентом и незаконно остался на посту.
- В стране с тех пор происходят протесты, которые жестоко подавляет власть.
- Лидер оппозиции Светлана Тихановская находится за границей. Однако недавно она обнародовала планы новых массовых протестов в Беларуси.