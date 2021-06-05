Владимир Путин привел примеры, которые, по его мнению, оправдывают поступки белорусского диктатора.

Заметьте Знать его не хочу, пусть себе борется с режимом Лукашенко – Путин о задержании Протасевича

Путин защищает действия Лукашенко

Владимир Путин ответил на вопрос о свободе передвижения в связи с инцидентом с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.

Он вспомнил посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году.

"Если вам в Вене можно посадить самолет президента независимой страны, то почему в Минске нельзя посадить самолет по которому поступил сигнал о заминировании", – заявил Путин.

Он цинично заявил, что стоит "подходить с одинаковыми мерками к ситуациям аналогичного характера". Путин убежден, что это стоит сделать не только в этом случае, а в других.

Нужно избавиться от двойных стандартов,

– заявил Путин.

Здесь же он сравнил демонстрации в Европе с задержанием протестующих в Беларуси. Якобы, в демократической Европе можно совершать такие действия.

Обратите внимание! Недавно в Минске якобы из-за заминирования посадили самолет, летевший из Афин в Вену. С него сняли и задержали экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Их задержали белорусские власти. Весь цивилизованный мир осудил такие действия и продолжает вводить ряд санкций против Беларуси. В частности ряд стран остановили авиасообщение с Беларусью из-за угрозы авиационной безопасности.

Краткая предыстория событий в Беларуси