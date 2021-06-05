Володимир Путін навів приклади, які, на його думку, виправдовують вчинки білоруського диктатора. 

Зауважте Знати його не хочу, хай собі бореться із режимом Лукашенка, – Путін про затримання Протасевича

Путін захищає дії Лукашенка

Володимир Путін відповів на питання про свободу пересування у зв'язку з інцидентом з посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.

Він пригадав посадку літака президента Болівії Ево Моралеса у Відні в 2013 році. 

"Якщо вам у Відні можна посадити літак президента незалежної країни, то чому в Мінську не можна посадити літак щодо якого надійшов сигнал про замінування", – заявив Путін.

Він цинічно заявив, що варто "підходити з однаковими мірками до ситуацій аналогічного характеру". Путін переконаний, що це варто зробити не тільки у цьому випадку, а у інших. 

Потрібно позбавитись від подвійних стандартів,
– заявив Путін. 

Тут же він порівняв демонстрації в Європі з затриманням протестувальників у Білорусі. Нібито, в демократичній Європі можна чинити такі дії. 

Коротка передісторія подій в Білорусі