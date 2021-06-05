Володимир Путін навів приклади, які, на його думку, виправдовують вчинки білоруського диктатора.

Зауважте Знати його не хочу, хай собі бореться із режимом Лукашенка, – Путін про затримання Протасевича

Путін захищає дії Лукашенка

Володимир Путін відповів на питання про свободу пересування у зв'язку з інцидентом з посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.

Він пригадав посадку літака президента Болівії Ево Моралеса у Відні в 2013 році.

"Якщо вам у Відні можна посадити літак президента незалежної країни, то чому в Мінську не можна посадити літак щодо якого надійшов сигнал про замінування", – заявив Путін.

Він цинічно заявив, що варто "підходити з однаковими мірками до ситуацій аналогічного характеру". Путін переконаний, що це варто зробити не тільки у цьому випадку, а у інших.

Потрібно позбавитись від подвійних стандартів,

– заявив Путін.

Тут же він порівняв демонстрації в Європі з затриманням протестувальників у Білорусі. Нібито, в демократичній Європі можна чинити такі дії.

Зверніть увагу! Нещодавно у Мінську нібито через замінування посадили літак, який летів з Афін до Відня. З нього зняли та затримали ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Їх затримала білоруська влада. Увесь цивілізований світ засудив такі дії та продовжує вводити ряд санкцій проти Білорусі. Зокрема низка країн зупинили авіасполучення з Білоруссю через загрозу авіаційній безпеці.

Коротка передісторія подій в Білорусі