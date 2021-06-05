Володимир Путін навів приклади, які, на його думку, виправдовують вчинки білоруського диктатора.
Зауважте Знати його не хочу, хай собі бореться із режимом Лукашенка, – Путін про затримання Протасевича
Путін захищає дії Лукашенка
Володимир Путін відповів на питання про свободу пересування у зв'язку з інцидентом з посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.
Він пригадав посадку літака президента Болівії Ево Моралеса у Відні в 2013 році.
"Якщо вам у Відні можна посадити літак президента незалежної країни, то чому в Мінську не можна посадити літак щодо якого надійшов сигнал про замінування", – заявив Путін.
Він цинічно заявив, що варто "підходити з однаковими мірками до ситуацій аналогічного характеру". Путін переконаний, що це варто зробити не тільки у цьому випадку, а у інших.
Потрібно позбавитись від подвійних стандартів,
– заявив Путін.
Тут же він порівняв демонстрації в Європі з затриманням протестувальників у Білорусі. Нібито, в демократичній Європі можна чинити такі дії.
Коротка передісторія подій в Білорусі
- У серпні 2020 року в Білорусі відбулись вибори. Саме у той період спалахнули протести. Їх причина – фальсифікація результатів виборів президента.
- Саме після цих виборів Олександр Лукашенко проголосив себе президентом та незаконно залишився на посаді.
- У країні з того часу відбуваються протести, які жорстоко придушує влада.
- Лідерка опозиції Світлана Тихановська перебуває за кордоном. Проте нещодавно вона оприлюднила плани нових масових протестів у Білорусі.