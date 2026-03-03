Во время нападения на Иран пострадал памятник ЮНЕСКО –дворец Голестан
- Дворец Голестан в Тегеране, внесен в наследие ЮНЕСКО, был поврежден во время ударов США и Израиля.
- Во время взрывов пострадали окна, двери и зеркала дворца, но некоторые артефакты были перенесены в хранилище раньше.
Во время ударов США и Израиля в воскресенье, 1 марта, был поврежден дворец Голестан в Тегеране. Объект внесен в наследие ЮНЕСКО.
Об этом пишет CNN.
Что известно о разрушенном дворце Голестан?
Во время взрывов были повреждены окна, двери и зеркала дворца.
В то же время знаменитый зеркальный тронный зал и музейные артефакты ранее были перенесены в хранилище. Это сделали после январских протестов и боевых действий в июне 2025 года.
Название музея дословно переводится как "Дворец роз".
Дворец Голестан до разрушений / Фото из сети
Это старейший историко-архитектурный комплекс в Тегеране. Дворец был резиденцией правителей династии Каджаров. Они пришли к власти в конце XVIII и сделали Тегеран столицей страны.
С 2013 года дворец Голестан был включен в список мирового культурного наследия.
Разрушение дворца после удара / Фото из соцсетей
Последствия обстрела дворца Голестан: смотрите видео
Операция против Ирана: последние новости
В интервью 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп высказал мнение, что атаки будут продолжаться, пока Трамп не решит, что достиг успехов, или пока сам Иран не станет сговорчивым.
Дональд Трамп объяснял, что цели операции в Иране включают уничтожение ракетного потенциала, военно-морского флота и остановку ядерной программы Ирана.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам 2 марта, что Штаты готовят новые удары против Ирана. По его словам, они будут еще более жестокими.