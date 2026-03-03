Про це пише CNN.

Що відомо про зруйнований палац Голестан?

Під час вибухів було пошкоджено вікна, двері та дзеркала палацу.

Водночас знаменитий дзеркальний тронний зал та музейні артефакти раніше були перенесені до сховища. Це зробили після січневих протестів і бойових дій у червні 2025 року.

Назва музею дослівно перекладається як "Палац троянд".

Палац Голестан до руйнувань / Фото з мережі

Це найстаріший історико-архітектурний комплекс у Тегерані. Палац був резиденцією правителів династії Каджарів. Вони прийшли до влади наприкінці XVIII і зробили Тегеран столицею країни.

З 2013 року палац Голестан був занесений до списку світової культурної спадщини.

Руйнування палацу після удару / Фото з соцмереж

Наслідки обстрілу палацу Голестан: дивіться відео

