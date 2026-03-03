Об этом пишет CNN.

Что известно о разрушенном дворце Голестан?

Во время взрывов были повреждены окна, двери и зеркала дворца.

В то же время знаменитый зеркальный тронный зал и музейные артефакты ранее были перенесены в хранилище. Это сделали после январских протестов и боевых действий в июне 2025 года.

Название музея дословно переводится как "Дворец роз".

Дворец Голестан до разрушений / Фото из сети

Это старейший историко-архитектурный комплекс в Тегеране. Дворец был резиденцией правителей династии Каджаров. Они пришли к власти в конце XVIII и сделали Тегеран столицей страны.

С 2013 года дворец Голестан был включен в список мирового культурного наследия.

Разрушение дворца после удара / Фото из соцсетей

Последствия обстрела дворца Голестан: смотрите видео

