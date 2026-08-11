Беззащитное логово диктатора: ВСУ уничтожили ПВО, прикрывавшую дворец Путина в Геленджике

Украинские силы беспилотных систем нанесли успешные удары на большие расстояния по ключевым объектам противовоздушной обороны России в Краснодарском крае. В результате уничтожения систем РЭБ и ЗРК С-400 роскошная резиденция Владимира Путина стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов осталась без воздушного щита.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Что известно об успешных ударах украинских Сил обороны УГО?

Украинские дальнобойные дроны существенно ослабили систему противовоздушной обороны, что прикрывала роскошную резиденцию Владимира Путина в Геленджике. Точечные удары лишили стратегический объект ключевых средств защиты.

7 августа недалеко от дворца в Краснодарском крае был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", а уже через два дня – расположенный рядом зенитно-ракетный комплекс С-400. Установка РЭБ использовалась для создания помех спутниковой связи Starlink. Ее ликвидация открыла украинским беспилотникам прямой путь к ЗРК С-400, предназначенному для отражения атак авиации и крылатых ракет.

По словам командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадяр", позиции вражеского комплекса горели и искрились в течение трех часов. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил на основе спутниковых снимков уничтожение как минимум одной пусковой установки, отметив: "Теперь дворец Путина остался без защиты".

Роскошный комплекс площадью около 17 700 квадратных метров оценивают в миллиард фунтов стерлингов. Резиденция имеет 16-этажную подземную часть, бункер в скале и окружена специальной бесполетной зоной с десятками башен, где ранее размещались комплексы "Панцирь". Из-за растущей угрозы ударов украинских беспилотников диктатор редко посещает это место на Черноморском побережье, отдавая предпочтение резиденции на озере Валдай.

Напомним, из-за регулярных атак БПЛА Владимир Путин существенно изменил географию своих передвижений и практически перестал посещать европейскую часть России. С июня 2026 года диктатор покидает свои резиденции в Москве, Петербурге или на Валдае только для поездок в Сибирь и другие отдаленные регионы, где угроза воздушных ударов минимальна. За это время он побывал в Иркутске, Омске, Красноярском крае и запланировал визит в Новосибирск.

Единственным исключением стала Казань, но туда Путин приезжал на заранее запланированный саммит под прикрытием беспрецедентных мер безопасности с отключением связи и привлечением силовиков из других областей. Страх диктатора за собственную жизнь заметно усилился после вероятной атаки беспилотников на одну из его резиденций в декабре.