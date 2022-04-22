Дворник стал "заместителем мэра" Бердянска: Россия создает картинку о смене украинской власти

На Запорожье в захваченном Бердянске российские оккупанты пытаются создать картинку смены украинской власти. Сотрудничать с оккупационными властями согласился дворник. Теперь он заместитель так называемого мэра по вопросам архитектуры.

Россияне создают картинку смены власти

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что таким образом Россия пытается создать для пророссийской пропаганды картинку, мол, здесь у них уже есть своя "власть".

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Лещенко показал ответное сообщение Запорожской ОВА об этом "назначении".

В Бердянске оккупационные власти назначили говорящего с камнями дворника заместителем так называемого мэра. Нового заместителя "мэра" зовут Самойленко Никита Иванович. Он гражданин Украины, родился в Бердянске,

– говорится в сообщении ОВА.

Новоназначенный заместитель "мэра" разговаривает с камнями

В ведомстве сообщили, что до своего "назначения" мужчина работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Сам он называет себя творческой личностью и утверждает, что видит во сне узоры и разговаривает с камнями.

Напомним, российские захватчики временно оккупировали Бердянск в конце февраля. Местные жители выходили на митинги и требовали россиян покинуть административные здания города и Бердянск, однако пока враг все еще там. Украинские власти просят не верить пророссийским фейкам и дождаться освобождения города.

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