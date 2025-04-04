В Киеве 2-летний мальчик упал с лестницы в детсаду: воспитательница получила подозрение
- Двухлетний мальчик упал с лестницы в частном детском саду и получил травмы головы.
- Воспитательнице сообщено о подозрении.
В столичном частном детском саду двухлетний мальчик упал с лестницы. Ребенок получил травмы головы.
Воспитательнице сообщили о подозрении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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Мальчик упал с лестницы в детском саду
Воспитательнице частного детского сада сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (часть 2 статья 137 УК Украины).
В прокуратуре указали, что установлено, что дети спускались с третьего на второй этаж по лестнице.
Старшая и средняя группы шли самостоятельно, а двухлетнего мальчика воспитательница вела за руку по лестнице, впрочем выпустила руку ребенка и мальчик упал с лестницы и ударился головой. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, что является тяжким телесным повреждением,
– говорится в сообщении.
После этого ребенка доставили в Киевский городской детский центр нейрохирургии. Сейчас состояние здоровья мальчика удовлетворительное.
В прокуратуре отметили, что садик имеет лицензию, а также тщательно прописанные правила и инструкции поведения воспитателей, с которыми ознакомлены все работники.
"Впрочем, в этой ситуации садик виновным считает ребенка, который, по словам подозреваемой, слишком активен", – указали в прокуратуре.
К слову санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.