Виховательці повідомили про підозру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

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Хлопчик впав зі сходів у дитячому садку

Виховательці приватного дитячого садка повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 стаття 137 КК України).

В прокуратурі вказали, що встановлено, що діти спускалися з третього на другий поверх сходами.

Старша та середня групи йшли самостійно, а дворічного хлопчика вихователька вела за руку сходами, втім випустила руку дитини і хлопчик впав зі сходів та вдарився головою. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, що є тяжким тілесним ушкодженням,

– ідеться в повідомленні.

Після цього дитину доправили до Київського міського дитячого центру нейрохірургії. Наразі стан здоров’я хлопчика задовільний.

У прокуратурі зазначили, що садочок має ліцензію, а також ретельні прописані правила та інструкції поведінки вихователів, з якими ознайомлені усі працівники.

"Втім, у цій ситуації садок винним вважає дитину, яка, зі слів підозрюваної, занадто активна", – вказали у прокуратурі.

До слова санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.