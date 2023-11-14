Крошка пострадала от оккупантов: двухмесячный младенец попал под обстрел в Херсоне

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Херсону. Во время очередного обстрела враг ранил двухмесячную девочку.

Александр Прокудин подчеркнул, что, к счастью, благодаря заботливым и профессиональным медикам беды удалось избежать. Состояние младенца оценивают как средней тяжести. В то же время, оно не ухудшается.

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Этот ангелочек вчера стал жертвой российских террористов. Ребенок, два месяца от рождения, ранен и сейчас находится в больнице. По результатам проведенных исследований, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких и почек,

– говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА подчеркнули, что сейчас прорабатывают вопросы финансовой поддержки для семьи. В частности, говорится о выплатах из городского и областного бюджетов, а также от общества Красного Креста Украины.

В каком состоянии мама девочки

Мама девочки находится в тяжелом состоянии. Ее жизнь поддерживают с помощью искусственной вентиляции легких. Женщина пережила ампутацию левой ноги: на уровне нижней трети бедра. Тем временем на правую ногу наложили аппарат наружной фиксации.