Олександр Прокудін наголосив, що, на щастя, завдяки турботливим та професійним медикам, біди вдалося уникнути. Стан немовляти оцінюють як середньої тяжкості. Водночас він не погіршується.

Зверніть увагу ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра, – у Зеленського підтвердили успіхи на Херсонщині

Це янголятко учора стало жертвою російських терористів. Дитина, два місяці від народження, – поранена і зараз знаходиться у лікарні. За результатами проведених досліджень, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легень та нирок,

– мовиться у повідомленні.

У Херсонській ОВА наголосили, що наразі опрацьовують питання фінансової підтримки для родини. Зокрема, мовиться про виплати з міського та обласного бюджетів, а також – від товариства Червоного Хреста України.

У якому стані мама дівчинки

Мама дівчинки перебуває у важкому стані. Її життя підтримують за допомогою штучної вентиляції легень. Жінка пережила ампутацію лівої ноги: на рівні нижньої третини стегна. Тим часом на праву ногу наклали апарат зовнішньої фіксації.