"Двухсотый" в каждый российский дом: Путин похвастался количеством "мобиков"

Владимир Путин выполз из бункера с новой порцией маразматических заявлений. В частности, глава Кремля похвастался, что удалось собрать более 300 тысяч "мобиков".

Заявление Путина было распространено росСМИ, информирует 24 канал. На фоне слухов о потере авторитета даже среди своих "приспешников" глава Кремля уже чаще выползает для очередных "эпических" заявлений.

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В этот раз Путин решил похвастаться количеством будущих "двухсотых". В общей сложности собрали 318 тысяч "мобиков". Из них 49 тысяч уже отправили на фронт.

Еще несколько дней назад Сергей Шойгу хвастался, что на фронт отправили более 80 тысяч "мобиков". Или они так быстро стали "двухсотыми", или в Кремле забывают регулярно принимать таблетки и забывают, что врали вчера-позавчера.

Также Путин выдал абсурдное заявление о "добровольцах", которые идут и уходят, чтобы стать пушечным мясом.